Oroscopo Bilancia: settimana dal 6 al 12 gennaio 2025

Le previsioni del segno

BILANCIA – Dopo un’estate passata a risvegliarti come una pianta innaffiata troppo tardi, hai finalmente rimesso piede sulla scena.

Gennaio ti regala progetti vincenti e nuove soluzioni. Finalmente il peso del passato si alleggerisce, ma attenzione: non è tutto oro quel che luccica, e tu sei bravissimo a scambiare un bronzo per un platino. Le stelle ti spingono verso nuove avventure lavorative e qualche piccolo successo economico. Non fare il modesto, ché a te piace vincere facile (anche se non lo ammetteresti mai).

“Quando trovi una soluzione vantaggiosa, chiediti sempre chi è che ci perde.”

Voto: 7.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Stu ‘annu è un cuntu novu: chiù pensa, chiù ‘nciaccali!”

