Oroscopo Bilancia: settimana dal 9 al 15 settembre 2024

Le previsioni del segno

BILANCIA – Ah, Bilancia, le tue stelle sono davvero in forma! Con Venere e Giove che ti fanno l’occhiolino, questo è il momento giusto per parlare chiaro con chi ti interessa. Anche se hai appena chiuso una storia, guardati intorno: la metà settimana sarà particolarmente favorevole per nuove conoscenze o per recuperare autostima. Se qualcuno ti piace, fatti avanti: il cielo è dalla tua parte e la tua autostima brillerà come mai prima.

Sul lavoro, le stelle continuano a sorriderti. Progetti in corso o investimenti finanziari hanno ottime prospettive, soprattutto per chi ha un’attività commerciale. Le energie fisiche sono in ripresa dopo un periodo di stanchezza, quindi approfittane per spingere sui tuoi obiettivi.

Cerca di fare un po’ di movimento e goditi qualche passeggiata all’aperto. Il contatto con la natura ti aiuterà a ritrovare il benessere.

Quando le stelle sono così a tuo favore, ricordati che anche la Luna potrebbe essere gelosa… meglio evitare i drammi cosmici.

Voto: 9/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu veni ‘u tempu giustu, mancu ‘a luna ti po’ fari ombra. Vai avanti!” (Quando arriva il momento giusto, nemmeno la luna può farti ombra. Vai avanti!)

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI