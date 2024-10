Oroscopo Cancro: settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

CANCRO – Le tensioni passate finalmente si stanno dissolvendo come il fumo di un barbecue andato male. Se sei riuscito a superare un periodo difficile, ora puoi tirare un sospiro di sollievo e goderti una settimana più serena.

Le coppie storiche possono risolvere qualche vecchio conflitto, mentre i single possono divertirsi e giocare a fare i rubacuori senza troppi sensi di colpa. A livello professionale, stai riscoprendo il piacere di lavorare in team, anche se ogni tanto c’è quel collega che proprio ti fa venire voglia di rifugiarti su un’isola deserta.

Resisti! La salute è buona, ma non abbassare la guardia: Marte non è proprio amichevole con il tuo stomaco, quindi magari evita l’ennesima abbuffata di dolci.

Voto: 7

“Sei come un gatto che è caduto in piedi. Ora scendi dagli alberi e goditi il panorama.”

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti stai rilassannu, non ti sciarriari ccu nuddru. Ci voli pazienza, ma chistu è u tempu giustu pi campari bonu.

