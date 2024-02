Oroscopo Capricorno: settimana dal 5 all’11 febbraio

Le previsioni del segno

CAPRICORNO – Il segno che ama tenere le redini della situazione, sia in amore che nel lavoro, sta per vivere un periodo di grande introspezione e potere. Nella tua vita amorosa, sei tu a dettare le condizioni, a volte con la delicatezza di un chirurgo, altre con la fermezza di un generale. Questo mese potrebbe portare qualche scossone emotivo, ma niente che il tuo carattere forte non possa gestire. Ricorda però che esaltare troppo una nuova conoscenza potrebbe rivelarsi un boomerang, così come chiudersi in un’armatura di diffidenza. Questo è anche un periodo di riflessione sui vecchi amori, con possibili ritorni di fiamma o momenti di nostalgia che ti faranno ripensare a decisioni passate.

Nel lavoro, le stelle ti supportano offrendoti chiarezza e risposte che cercavi da tempo, ma attenzione ai rivali che ambiscono alla tua posizione. In termini di benessere, non lasciare che le piccole preoccupazioni quotidiane minino la tua stabilità fisica ed emotiva. La cura del corpo e una corretta alimentazione saranno i tuoi alleati migliori.

In questo mese, il Capricorno sarà come un maestro d’orchestra che cerca di tenere in armonia ogni sezione, nonostante qualche stonatura. Voto: 6.5. “Anche il Capricorno più solido può inciampare sui sassi del percorso, ma si rialza sempre con più saggezza.” “Munti cu munti ‘un si juncinu mai, ma l’omini cu l’omini si ‘nfrontanu.”



