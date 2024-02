Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 5 all’11 febbraio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e proverbi siciliani vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 5 all’11 febbraio: i segni migliori

1 – Scorpione

La tua settimana è illuminata da una costellazione favorevole, che promette di arricchire il tuo percorso sentimentale e professionale… VAI AL SEGNO

2 – Pesci

Il segno che nuota tra sogni e realtà alla ricerca dell’amore perfetto, sta per ricevere una spinta cosmica che illuminerà il cammino verso nuove avventure sentimentali… VAI AL SEGNO

3 – Toro

Sembra che questa settimana gli astri abbiano deciso di cospargere il tuo cammino di petali di rosa e opportunità amorose… VAI AL SEGNO

4 – Vergine

L’oroscopo della settimana ti vede protagonista di un palcoscenico su cui si giocano atti di amore, lavoro e benessere… VAI AL SEGNO

5 – Acquario

Il segno che sogna amori platonici e amicizie colorate, sta per vivere un periodo di transizione dove il passato e il futuro si incontrano in un abbraccio che promette novità… VAI AL SEGNO

6 – Sagittario

Il segno zodiacale con la tendenza a innamorarsi di chi è inaccessibile come un tesoro su un’isola deserta, naviga in un mare di possibilità amorose… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 5 all’11 febbraio: i segni peggiori

7 – Gemelli

Questa settimana sei come un equilibrista che cammina su una corda sospesa tra il passato e il futuro, cercando disperatamente di non guardare giù… VAI AL SEGNO

8 – Leone

La settimana per il Leone sembra disegnata da una mano benevola, pronta a spazzare via i mesi di tempeste sentimentali con un soffio di serenità… VAI AL SEGNO

9 – Capricorno

Per l’oroscopo della settimana, il segno che ama tenere le redini della situazione, sia in amore che nel lavoro, sta per vivere un periodo di grande introspezione e potere… VAI AL SEGNO

10 – Cancro

Preparati a vivere una settimana da montagne russe emotive, dove ogni curva sembra nascondere una sorpresa, non sempre piacevole… VAI AL SEGNO

11 – Bilancia

Questa settimana ti ritrovi su un campo di battaglia dove l’amore e il lavoro richiedono tutta la tua abilità strategica… VAI AL SEGNO

12 – Ariete

Sembra che Venere abbia deciso di trasformare la tua vita amorosa in un’arena gladiatoria, dove la tensione è l’unico pubblico e la competizione il tuo avversario principale… VAI AL SEGNO