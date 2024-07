Oroscopo Gemelli: settimana dal 15 al 21 luglio 2024

Le previsioni del segno

GEMELLI – Questa settimana devi fare chiarezza sui tuoi sentimenti e bisogni. Venere torna a favore, quindi le giornate in arrivo potrebbero portare perdono e riconciliazione. Potrebbero emergere amori nascosti e portare nuove emozioni.

Sul lavoro, è il momento di essere diplomatico. Anche se non ti piace trattare con chi non ti sembra dalla tua parte, ora è il momento di fare trattative e rispolverare vecchi rapporti. Presta attenzione a soldi e questioni legali in sospeso.

La forma fisica non è delle migliori, quindi non esagerare con le attività sportive e concediti pause di relax. Voto: 6 – Sei bravo a parlare, ma anche a fare nulla ogni tanto non è male.

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti strapazzari, cavatillu a passari bonu e riposa quannu po’!”

