Oroscopo Gemelli: settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024

GEMELLI – Ah, Gemelli, agosto non è stato proprio il mese più frizzante per te in amore, eh? Qualcosa sembra non funzionare come dovrebbe e forse è il momento di voltare pagina. Ma non disperare, Venere sarà di nuovo dalla tua parte dal 29, quindi tieni duro!

Settembre si prospetta un mese perfetto per nuovi incontri e per ridare un po’ di vita alle tue amicizie. Sul lavoro, sembri essere in una specie di stand-by: tu, che solitamente sei una trottola di idee, ti ritrovi quasi in panchina. Ma tranquillo, è solo una fase, a breve tornerai a essere quel vulcano di energia che tutti conoscono.

La metà settimana ti regalerà un po’ di benessere, e finalmente ti sentirai meno fiacco. Forse ti mancano stimoli? Ricaricati e preparati, il meglio deve ancora venire!

Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Cu sta facci di nteppa chi hai, u signu ca manca è chiddu giustu. Ragiunati e torni a viriri a luci.”

