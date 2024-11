Oroscopo del giorno: giovedì 7 novembre 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 7 novembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 7 novembre 2024

♈ Ariete – 7 novembre 2024

Oggi, caro Ariete, la tua energia è paragonabile a quella di un caffè decaffeinato: tanta voglia, ma poca sostanza. Le stelle suggeriscono di rimandare le decisioni importanti a venerdì, quando la tua mente sarà più lucida.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari oggi chiddu ca poi fari dumani.” (Non fare oggi quello che puoi fare domani.) “Oggi è megghiu ca ti riposi e aspetti tempi cchiù propizi.” (Oggi è meglio che ti riposi e aspetti tempi più propizi.)

♉ Toro – 7 novembre 2024

Con la Luna favorevole, recuperi le energie perse di recente. Ottobre è stato un mese pesante con pensieri e preoccupazioni su ciò che si andrà a fare il prossimo anno.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu sapi aspettari, si godi u megghiu.” (Chi sa aspettare, si gode il meglio.) “Statti tranquillu, ca a Luna è cu tia e ti porta bona fortuna.” (Stai tranquillo, che la Luna è con te e ti porta buona fortuna.)

♊ Gemelli – 7 novembre 2024

Esci da giornate non semplici, soprattutto domenica e lunedì hanno creato dei disagi. Se devi parlare di qualcosa di importante non farlo prima di venerdì e sabato.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Parla quannu è tempu, e taci quannu è tempu.” (Parla quando è il momento, e taci quando è il momento.) “Megghiu ca ti chiudi a vucca e aspetti ca passanu sti jorna.” (Meglio che ti chiudi la bocca e aspetti che passino questi giorni.)

♋ Cancro – 7 novembre 2024

La Luna è ancora opposta e potrebbe infastidire chi in amore non ha molte certezze e quelli che pensano troppo al passato. Dalla prossima settimana con Venere che andrà in Capricorno il tuo livello di sopportazione scenderà parecchio e ti ribellerai.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari pigghiari dâ nostalgia, guarda avanti.” (Non farti prendere dalla nostalgia, guarda avanti.) “Oggi è megghiu ca ti metti na bella musica e ti scordi di tuttu.” (Oggi è meglio che metti una bella musica e ti dimentichi di tutto.)

♌ Leone – 7 novembre 2024

È il momento giusto per incontrare la persona del cuore, con Venere, Mercurio e Marte favorevoli. Potresti innamorarti improvvisamente o liberarti di una relazione senza più smalto, a favore di una nuova.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nesci arrinesci.” (Chi esce riesce.) “Esci, ca l’amuri ti sta aspittannu a ogni cantunera.” (Esci, che l’amore ti sta aspettando ad ogni angolo.)

♍ Vergine – 7 novembre 2024

Con la Luna in Capricorno anche domani sei agevolato dalle stelle, dopo un inizio settimana molto agitato. È come se dovessi riordinare la tua esistenza: tu sai perfettamente come muoverti, ma non sei sufficientemente supportato.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti aiutari, ca sulu nun si va luntanu.” (Fatti aiutare, che da solo non si va lontano.) “Oggi è megghiu ca cerchi na manu amica pi sistemari i cosi.” (Oggi è meglio che cerchi una mano amica per sistemare le cose.)

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 7 novembre 2024

♎ Bilancia – 7 novembre ottobre 2024

Domani potrebbe riportare in superficie conflitti che andrebbero dimenticati. Marte è di nuovo favorevole e se c’è qualcuno che ti piace e vuoi incontrarlo, venerdì e sabato sono le giornate migliori. Fisicamente c’è una bella ripresa: anche se non immediata, è certa.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun scavari u passatu, guarda avanti.” (Non scavare nel passato, guarda avanti.) “Oggi è megghiu ca ti concentri su chiddi ca ti piaci e lasci perdere i vecchi rancori.” (Oggi è meglio che ti concentri su ciò che ti piace e lasci perdere i vecchi rancori.)

♏ Scorpione – 7 novembre 2024

Con questo cielo, hai preso in mano la tua vita per fare ciò che desideri davvero. Naturalmente dipende dalla situazione personale, ma per esempio: chi è adulto magari lascerà un posto di lavoro che ha stancato per fare finalmente qualcosa che ama, mentre altri si butteranno in una nuova avventura.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti na girata e pigghia aria nova.” (Fatti una passeggiata e prendi aria nuova.) “Stai macari serenu ca ogni cosa si sta mettendo comu voi tu.” (Stai anche sereno, che ogni cosa si sta mettendo come vuoi tu.)

♐ Sagittario – 7 novembre 2024

Oggi il Sagittario sembra aver riscoperto la voglia di avventura, anche solo con un cambio radicale di pizzeria. Le stelle ti vedono impaziente, e i consigli altrui ti suonano come rumore di sottofondo. Un consiglio però: rifletti prima di lanciarti in decisioni drastiche.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Si vui’ ti riposi, fatti na bella risata.” (Se vuoi riposarti, fatti una bella risata.) “Buttati a dritta e segui i tò pinsèri, ma cu du’ occhi sempre apierti.” (Buttati dritto e segui i tuoi pensieri, ma con due occhi sempre aperti.)

♑ Capricorno – 7 novembre 2024

Il Capricorno oggi sembra un po’ filosofo e pronto a dispensare consigli, ma non tutti sono disposti a sentire prediche. Gli altri ti trovano un po’ “saccente,” ma è il momento di goderti questa tua saggezza. Inizia da un po’ di relax: basta strategie e pensa solo al benessere.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghiala chiù leggera, ca na cosa alla vota si risolvi tuttu.” (Prendila più leggera, che una cosa alla volta si risolve tutto.) “Abbozza e rilassati ca o’ munnu nun cambia in un jornu.” (Rilassati, che il mondo non cambia in un giorno.)

♒ Acquario – 7 novembre 2024

Sei il classico “libro aperto,” Acquario, e oggi tutti potrebbero approfittarne per confidarti segreti che preferiresti non sapere. Le stelle ti consigliano di non farti carico dei drammi altrui e, se necessario, di “scomparire” dietro un bel paio di cuffie con la tua musica preferita.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti carricari u pesu di l’autri.” (Non ti caricare il peso degli altri.) “Tieni la menti aperta, ma nun ti scurdari chi sulu tu sapi u veru tò pinsèru.” (Tieni la mente aperta, ma non dimenticare che solo tu sai il vero tuo pensiero.)

♓ Pesci – 7 novembre 2024

Oggi i Pesci sentono il bisogno di un po’ di evasione, che sia con un libro, un film o semplicemente sognando ad occhi aperti. Gli altri potrebbero cercare di tirarti giù dalle nuvole, ma le stelle dicono che ogni tanto è giusto prendersi una pausa dalla realtà.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Statti ‘n pace e lasciati trasiri duci.” (Stai in pace e lasciati trasportare dolcemente.) “Oggi è giustu ca ti fai cullare da li tò fantasie.” (Oggi è giusto che ti fai cullare dalle tue fantasie.)

Classifica di giovedì 7 novembre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Scorpione

3 – Pesci

4 – Toro

5- Bilancia

6 – Sagittario

7 – Capricorno

8 – Vergine

9 – Ariete

10 – Acquario

11 – Gemelli

12 – Cancro

