Oroscopo del giorno: mercoledì 6 novembre 2024

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 6 novembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 6 novembre 2024

♈ Ariete – 6 novembre 2024

Oggi, caro Ariete, la tua energia è paragonabile a quella di un caffè decaffeinato: tanta voglia, ma poca sostanza. Le stelle suggeriscono di evitare decisioni impulsive, soprattutto in amore, dove potresti confondere una cotta passeggera con il grande amore.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari u passu cchiù longu da gamba.” (Non fare il passo più lungo della gamba.) “Oggi, megghiu ca ti staiu quetu e nun ti mpicci di cosi ca nun ti riguardanu.”

♉ Toro – 6 novembre 2024

La Luna in trigono ti rende più sentimentale del solito, caro Toro. Potresti ritrovarti a piangere guardando una pubblicità di detersivi. Sul lavoro, attenzione a non confondere la pausa caffè con la fine della giornata lavorativa.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu voli puisia, si fa na caminata o mari.” (Chi vuole poesia, si fa una passeggiata al mare.) “Oggi, lu cori è teneru comu na ricotta fresca.”

♊ Gemelli – 6 novembre 2024

Con Marte che ti abbandona, ti senti come un telefono senza Wi-Fi: perso e confuso. Evita di iniziare discussioni, soprattutto se non ricordi come finiscono. In amore, potresti dimenticare il nome del partner; meglio evitare gaffe.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu ca parri picca e senti assai.” (Meglio parlare poco e ascoltare molto.) “Oggi, la testa è tra la nivi di l’Etna.”

♋ Cancro – 6 novembre 2024

La Luna in Capricorno ti rende più rigido di una cassata congelata. In amore, eviti le smancerie come il diavolo l’acqua santa. Sul lavoro, attenzione a non trasformare una piccola critica in una tragedia greca.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu avi pacenzia, vince a battaglia.” (Chi ha pazienza, vince la battaglia.) “Oggi, megghiu ca ti pigghi na camomilla doppia.”

♌ Leone – 6 novembre 2024

Con Marte nel segno, ti senti il re della savana, ma attento a non ruggire troppo forte: potresti spaventare anche te stesso. In amore, la tua passione è paragonabile a un’arancina appena fritta: irresistibile.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu troppu focu, si brucia a minestra.” (Con troppo fuoco, si brucia la minestra.) “Oggi, lu cori è ‘na vampa di focu.”

♍ Vergine – 6 novembre 2024

La tua precisione oggi è messa a dura prova: potresti trovare un capello fuori posto e considerarlo una catastrofe. Sul lavoro, attenzione a non correggere anche le virgole nelle email dei colleghi; potrebbero non apprezzare.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun tutti i mali venunu pi nnuocere.” (Non tutti i mali vengono per nuocere.) “Oggi, megghiu ca ti rilassi e nun ti mpicci di picculi difetti.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 6 novembre 2024

♎ Bilancia – 6 novembre ottobre 2024

Con Marte che ti lascia in pace, ritrovi l’equilibrio, ma attento a non oscillare troppo: potresti sembrare un pendolo. In amore, eviti i conflitti come si evita la fila alla posta.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu sapi aspettari, si godi u spettaculu.” (Chi sa aspettare, si gode lo spettacolo.) “Oggi, la vita è comu ‘na bilancia: cerca l’equilibriu.”

♏ Scorpione – 6 novembre 2024

Con il Sole nel segno, brilli come un cannolo alla ricotta sotto il sole di agosto. In amore, sei più magnetico di una calamita in una fabbrica di chiodi. Sul lavoro, attenzione a non pungere troppo i colleghi; potrebbero risentirsi.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu semina ventu, raccogghi timpesta.” (Chi semina vento, raccoglie tempesta.) “Oggi, lu sguardu è taglienti comu ‘na spada.”

♐ Sagittario – 6 novembre 2024

Con Mercurio nel segno, parli più di un venditore al mercato del pesce. Attento a non promettere mari e monti; potresti dover mantenere le promesse. In amore, la tua sincerità è apprezzata, ma evita di dire tutto quello che pensi: qualche filtro non guasterebbe!

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu u to silenziu è megghiu di li paroli, parra cu na testa fridda.” (Quando il tuo silenzio vale più delle parole, parla con calma.) “Oggi, parri troppu: futtitinni e smolla un pocu!”

♑ Capricorno – 6 novembre 2024

La Luna oggi ti guarda di traverso, rendendoti più rigido di una statua greca. Sul lavoro, non ti mancano determinazione e forza di volontà, ma ricordati di non trattare i colleghi come dei soldatini. In amore, un po’ di dolcezza non guasterebbe: se ti sciogli un pochino, potresti persino sorprendere il partner!

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “A volte, scinniri d’ogni tanta è comu fari ‘na festa.” (Ogni tanto scendere dal piedistallo è come fare festa.) “Oggi, troppu seri: cerca d’abbassari li spaddi.”

♒ Acquario – 6 novembre 2024

Oggi ti senti in vena di cambiamenti, ma non tutti sono pronti a seguire le tue idee rivoluzionarie. La tua originalità è sempre affascinante, ma attenzione a non esagerare, soprattutto sul lavoro, dove i colleghi ti guardano un po’ perplessi. In amore, un gesto romantico potrebbe essere molto apprezzato.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Nunn’è chistu u tempu di fari tri passi avanti e unu arreri.” (Questo non è il tempo di fare tre passi avanti e uno indietro.) “Oggi, sunni luntanu, ma ccu lu cori.”

♓ Pesci – 6 novembre 2024

Sognatore come sempre, oggi sei così immerso nei tuoi pensieri da sembrare su un altro pianeta. Sul lavoro, il capo potrebbe darti una “scossa” per riportarti alla realtà, quindi stai attento a non perdere il filo. In amore, la tua sensibilità fa colpo, ma non aspettarti che gli altri capiscano ogni tua sfumatura.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Scinniri cu li pedi a terra, sinnò ti perdi lu mari.” (Scendi coi piedi per terra, altrimenti ti perdi il mare.) “Oggi, troppu ntisi a sunari: pigghia fiatu.”

Classifica di mercoledì 6 novembre 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Leone

2 – Scorpione

3 – Toro

4 – Bilancia

5- Sagittario

6 – Acquario

7 – Capricorno

8 – Ariete

9 – Vergine

10 – Cancro

11 – Gemelli

12 – Pesci

