Oroscopo Leone: settimana dal 17 al 23 giugno 2024

Le previsioni del segno

LEONE – Se stai pensando di iniziare una nuova storia d’amore, forse è perché a maggio ci sono stati troppi problemi. Attenzione però: i tradimenti non risolvono niente, anzi complicano tutto.

Con Venere che presto transiterà nel tuo segno, l’amore sarà più forte che mai! Quindi, perché non iniziare a vivere nuove emozioni, lontano dai drammi del passato? Sul fronte lavorativo, fai attenzione alle finanze, soprattutto lunedì e martedì. Per il resto della settimana, avrai l’opportunità di ottenere il massimo in tutto ciò che fai.

La stanchezza è un problema costante, quindi cerca di riposarti il più possibile. Le spese per la casa e i figli potrebbero aumentare. Non è il momento giusto per fare il passo più lungo della gamba.

Voto: 6.5 – Ti sei mai sentito una macchina senza benzina? Consiglio delle stelle siciliane: “Ripòsati ca s’ancòra a’ settimana è longa, un fari u passu cchiù longu da gamba!”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI