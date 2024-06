Oroscopo Pesci: settimana dal 10 al 16 giugno 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Pesci, il tuo cuore è come un campo di battaglia pieno di “se”, “ma” e “perché”. Le coppie di lunga data subiranno un po’ di stress, quindi è meglio non alimentare polemiche. Non ti senti gratificato e questo influisce negativamente sul tuo umore. Evita provocazioni tra mercoledì e venerdì.

Sul lavoro, anche se hai avuto una riconferma, non sei contento e il tuo modo di fare è stato messo in discussione. Dovrai apportare modifiche, ma per ora prenditi del tempo. Dal 17 le cose saranno più chiare. Non ascoltare provocazioni inutili e ricordati che il mondo è pieno di invidiosi.

Per quanto riguarda il benessere, ci sarà un momento di tensione e scarsa energia fisica a metà settimana. Cerca di non alimentare scaramucce inutili. Recupero già da domenica.

Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Pesci, quannu senti troppu rumuri ‘nta testa, pigghia un respiro profunnu e taliati ‘nto specchiu. Ti servirà a ricordari chi si’ e chi voli divintari.”

