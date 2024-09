Oroscopo Pesci: settimana dal 16 al 22 settembre 2024

Le previsioni del segno

PESCI – In amore sei confuso, come quando cerchi di capire cosa vuoi mangiare al ristorante. Hai tante cose per la testa e poco tempo per dedicarle al cuore. Se sei in una relazione da tempo, smettila di dare tutto per scontato o rischi di trovarti solo con Netflix come unico partner. L’importante è non arrabbiarsi, perché non ne vale la pena. Le cose miglioreranno, ma solo se imparerai a lasciar andare ciò che non puoi cambiare.

Sul lavoro, la pressione è alta, con Giove contrario che ti mette ansia manco fossi all’ultimo esame. C’è tanto da fare e poco tempo per concludere tutto, e Mercurio ci mette del suo con qualche ritardo o discussione. Alla fine, però, porterai a casa i risultati, ma preparati a sudare sette camicie prima di arrivare al traguardo. Il benessere? Difficile da mantenere con tutto questo stress, ma cerca di non affogare in un bicchiere d’acqua e fidati della tua esperienza.

Se stressarsi fosse uno sport olimpico, vinceresti l’oro con record mondiale.

Voto: 6,5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Pisci, smetti di fari preoccupazioni ca l’acqua t’arriva sulu o’ stinchi, e goditi ‘u paisi finu a chi poi!”

