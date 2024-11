Oroscopo Pesci: settimana dal 18 al 24 novembre 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Caro Pesci, il tuo cuore sembra una sinfonia incompleta: cerchi amore, ma non vuoi accontentarti di un valzer qualunque. Mercoledì potrebbe metterti alla prova, ma Venere ti invita a rimetterti in gioco.

Nel lavoro c’è un po’ di frustrazione, perché ti sembra di dare tanto senza ricevere nulla in cambio. Tranquillo: il 2025 promette una rinascita, ma per ora meglio evitare troppe pretese. Domenica sarà un’ottima occasione per prenderti cura di te stesso. Magari inizia con una sessione di autoironia: non puoi controllare tutto, e va bene così.

“Rimettiamoci in gioco? Certo, ma magari questa volta senza lanciare i dadi al buio!”

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Amuri e travagghiu su comu l’acqua di mari: ‘ncerti voti è tranquilla, ma sempri smuovila tu.”

