Oroscopo Pesci: settimana dal 22 al 28 luglio 2024

PESCI – Con Saturno nel segno, eventi familiari importanti come nascite e nuovi amori sono favoriti. L’ambiente familiare è in fermento e il fine settimana porterà successo. I pianeti veloci sono a tuo favore, quindi continua a uscire e a fare incontri.

Nel lavoro, Giove in opposizione crea tensioni e preoccupazioni. Favoriti nuovi studi e corsi di aggiornamento. Chi ha un lavoro creativo sarà ispirato. Venerdì sarà una giornata interessante per incontri. Preparati bene se hai un esame da superare, perché da settembre ci saranno novità. Anche se ci saranno giornate stancanti a metà settimana, il resto andrà abbastanza bene. Meglio esporre le tue perplessità per evitare fastidi psicosomatici.

Voto: 9 – Tensioni? Sì, ma sei inarrestabile. Consiglio delle stelle siciliane: “Parra chiù spissu, ca teniri tuttu intra è pesante.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI