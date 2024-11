Oroscopo Pesci: settimana dal 25 novembre all’1 dicembre 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Pesciolini miei, vi piace nuotare controcorrente, ma questa settimana la corrente è un po’ troppo forte anche per voi.

In amore siete come un artista che cerca di dipingere un capolavoro senza colori: manca qualcosa. Se cercate l’anima gemella, guardatevi intorno, ma occhio ai “terzi incomodi” che fanno più danni di un elefante in cristalleria.

Sul lavoro, la situazione economica non è brillante: Giove è contrario, e voi sembrate il protagonista di una commedia degli equivoci. Prendetevi tempo per ricostruire, pianificare e sognare (ma non troppo: piedi per terra, mi raccomando!). Relax e concretezza sono le parole chiave.

Sei un poeta nell’anima, ma non dimenticare che l’affitto si paga in soldi, non in versi.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Sogna quantu voi, ma si nun paghi a bolletta, u friddu ti ricorda ca semu a novembre.”

