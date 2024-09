Oroscopo Pesci: settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024

PESCI – Finalmente le stelle ti sorridono e dopo un agosto pieno di ripensamenti, ora è tempo di nuove emozioni. Il cielo promette rappacificazioni e forse anche una nuova storia d’amore. Se hai un amico speciale, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più: Venere e Marte sono dalla tua parte, quindi lanciati in avventure e incontri senza troppe preoccupazioni.

Il lavoro va a gonfie vele: Saturno ti chiede di impegnarti, ma allo stesso tempo ti regala soddisfazioni. Se hai una questione in sospeso, preparati a ricevere buone notizie. Ora che Mercurio non è più in opposizione, tutto è più chiaro e puoi finalmente agire con decisione.

La salute è in ripresa, e questo è il momento perfetto per iniziare nuove cure o trattamenti, anche estetici. Ricorda solo di non sovraccaricarti di ansie inutili e di dedicarti a qualcosa di leggero e divertente.

Voto: 8 – “Con questo cielo potresti persino vincere una lotteria… o almeno ottenere il parcheggio perfetto!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu ti senti cunvintu, tira drittu! Ma fatti ‘na bedda risata ogni tantu, picchì la vita è cchiù bedda accussì.”

