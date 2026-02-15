Figure, requisiti, come presentare la domanda e scadenza

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha avviato quattro procedure di selezione finalizzate all’assunzione a tempo pieno e indeterminato, con opportunità anche in Sicilia. Le posizioni disponibili riguardano Palermo e Catania e sono rivolte a diplomati tecnici e laureati in discipline ingegneristiche interessati a un inserimento stabile nel comparto delle infrastrutture ferroviarie.

Le candidature sono destinate a diversi profili professionali: Assistente Lavori Opere Civili, Assistente Lavori Opere Tecnologiche, Progettisti Segnalamento e Specialista Collaudi Statici. Le risorse selezionate saranno inserite in Italferr S.p.A., la società di ingegneria del Gruppo FS specializzata nella progettazione e nella direzione lavori di infrastrutture ferroviarie, in Italia e all’estero.

Ferrovie dello Stato assume con CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, welfare integrativo, assicurazione sanitaria e tanti altri vantaggi. Un’opportunità occupazionale imperdibile per figure qualificate che intendano operare in un contesto strutturato e ad alta specializzazione tecnica.

Assistenti Lavori Opere Civili

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane assume nuovo personale. Avviata una selezione per la figura di Assistente Lavori Opere Civili da inserire presso Italferr per le sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Verona.

Requisiti e titoli di studio

• Diploma di Istituto Tecnico e/o Laurea Triennale o Magistrale nell’area dell’Architettura e Ingegneria Edile e/o nell’area dell’Ingegneria Civile e Ambientale e/o in Ingegneria dei Trasporti;

• Esperienza di almeno due anni nella progettazione e/o realizzazione di opere infrastrutturali, maturata in ruoli analoghi;

• Esperienza nella gestione di interventi interferenti con l’esercizio ferroviario nell’ambito della Direzione o Supervisione Lavori;

• Buona padronanza di software per la gestione delle attività di cantiere quali AutoCAD, Primavera P6 e Microsoft Project;

• Conoscenza della lingua inglese almeno a livello intermedio (B2);

• Disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale.

Completano il profilo, spiccate capacità relazionali, attitudine al lavoro in team, capacità di sintesi, orientamento al risultato, competenze organizzative, attenzione al cliente e flessibilità.

Assistenti Lavori Opere Tecnologiche

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha avviato una selezione per la figura di Assistente Lavori Opere Tecnologiche da inserire presso Italferr. Le sedi di riferimento sono Ancona, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Verona.

Requisiti e titoli di studio

• Diploma di Istituto Tecnico e/o Laurea Triennale o Magistrale in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica o Telecomunicazioni, Ingegneria Meccanica;

• Esperienza minima di due anni nella progettazione e/o realizzazione di opere tecnologiche, preferibilmente in ambito ferroviario (trazione elettrica e/o segnalamento) e in ruoli similari;

• Conoscenza delle fasi costruttive delle linee ferroviarie e delle tecnologie dei materiali;

• Buona padronanza di software per la gestione di cantiere quali AutoCAD, Primavera P6 e Microsoft Project;

• Conoscenza della lingua inglese almeno a livello intermedio (B2);

• Disponibilità a frequenti trasferte sull’intero territorio nazionale.

Completano il profilo, spiccate doti relazionali, attitudine al lavoro in team, capacità di sintesi, orientamento agli obiettivi, capacità organizzative, attenzione al cliente e flessibilità.

Progettisti segnalamento

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha avviato una selezione per la figura di Progettisti Segnalamento da inserire presso Italferr per le sedi di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Verona.

Requisiti e titoli di studio

• Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, dell’Informazione, Industriale o affini, oppure Diploma di Istituto Tecnico;

• Conoscenza di processi, metodologie, strumenti e standard per la progettazione e la verifica di impianti di segnalamento ferroviario;

• Padronanza delle normative tecniche e di esercizio ferroviario;

• Conoscenza di software di progettazione come AutoCAD e Revit e strumenti specialistici per il segnalamento ferroviario;

• Conoscenza di processi, metodologie e strumenti per la gestione dei progetti e della relativa documentazione tecnica.

Completano il profilo, capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro, attitudine al teamworking, integrazione interdisciplinare e buone doti decisionali.

Specialisti Collaudi Statici

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane assume Specialisti Collaudi Statici da inserire presso Italferr per le sedi di Milano, Palermo e Roma.

Requisiti e titoli di studio

• Laurea Magistrale in Ingegneria Civile o Ingegneria Strutture e Geotecnica;

• Gradito possesso di Master e/o Dottorato in ambito strutturale, cantieristico o di ingegneria strutturale;

• Conoscenza della progettazione e della realizzazione di opere edili e infrastrutture ferroviarie e/o stradali, della normativa tecnica di riferimento e della disciplina in materia di Appalti Pubblici;

• Esperienza di almeno due anni nella progettazione e nel controllo della costruzione di strutture per opere edili e infrastrutturali;

• Per i ruoli con maggiore seniority è richiesta l’iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni;

• Buona padronanza dei sistemi operativi Windows® e del Pacchetto Office, software di calcolo e modellazione strutturale (SAP2000, Ansys, ecc.) e programmi per le verifiche strutturali. Gradita la conoscenza dei sistemi BIM;

• Conoscenza base della lingua inglese;

• Disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale.

Completano il profilo, capacità di leadership e sviluppo delle risorse, spirito imprenditoriale, flessibilità e propensione al cambiamento.

Ferrovie dello Stato assume, come candidarsi

La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente online entro il 23 febbraio 2026, attraverso la sezione “Careers” del portale del Gruppo Ferrovie di Stato Italiane.

