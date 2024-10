Oroscopo Pesci: settimana dal 7 al 13 ottobre 2024

Le previsioni del segno

PESCI – Pesci, sei un campione di sentimenti questa settimana! Venere ti sorride e ti premia, facendo nascere nuove storie interessanti e regalando una seconda chance a quelle relazioni che erano finite in acque torbide.

Attenzione, però: i nuovi amori sono ancora in fase part-time, quindi vai piano. Sul lavoro, sei in fermento: incontri, proposte e chiamate fanno girare il tuo mondo come una trottola impazzita. Ma attento alle dispute con i superiori: Giove contrario potrebbe farti esplodere quando meno te lo aspetti. E poi c’è la tua sensibilità, che ogni tanto si trasforma in malinconia.

Cerca di rilassarti nel weekend: concediti qualcosa di leggero e divertente per staccare la spina.

Voto: 7.5 – “Senti troppe cose, forse anche il cuore degli altri.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Pesci, sulu tu sapissi quantu beni ti fa un jornu senza pinzeri! Fai stu piacèri a tia.”

