Oroscopo Sagittario: settimana dal 23 al 29 dicembre 2024

SAGITTARIO – Ah, caro Sagittario, questa settimana Venere decide di scuoterti dal torpore sentimentale. Finalmente ti butti, spazzando via quei dubbi che ti hanno reso più riflessivo di un filosofo davanti al tramonto. Hai voglia di una relazione vera, magari con chi ti sopporta da sempre.

E se non ti amano più? Beh, come sempre, metti le frecce e cambi strada, senza guardarti indietro. Sul lavoro, è il momento di spezzare la monotonia! Via la solita routine, nuovi progetti ti aspettano nella seconda parte della settimana. A

h, ma occhio al portafoglio: entusiasmo sì, ma non fare il generoso col primo venditore di tappeti che incontri. La tua energia è in ripresa, ma se continui a essere troppo puntiglioso, rischi di trasformarti nel re del nervosismo.

Sagittario, spazzare via i dubbi va bene, ma attento a non spazzare via anche la pazienza di chi ti sta intorno.

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Tira fora l’anima e sutta e scorda i dulura antichi, ca a vita è troppu curta pi pinsari a cu nun t’avi cchiù.”

