Oroscopo Sagittario: settimana dal 6 al 12 gennaio 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Settimana di grandi riflessioni, caro Sagittario. Il tuo gennaio parte con dubbi degni di una telenovela sudamericana. È come se stessi cercando di pettinare i nodi di una matassa che hai volutamente ignorato per mesi.

Se hai trattative in corso, ti senti come quello che arriva al buffet quando è rimasto solo il riso in bianco. L’amore potrebbe essere intrigante, ma la tua mente è talmente affollata di preoccupazioni che l’unico “ti amo” che vuoi sentire è quello della tua coperta pesante. Non affrettare nulla, né nei sentimenti né negli investimenti: i tempi migliori arriveranno. Nel frattempo, evita di seguire cattive idee (leggi: tradimenti).

“Sagittario, il tuo motto della settimana è: ‘Aspetta e spera, che forse te la cavi!'”

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Sagittà, statti mutu e nun fari chiù danni ca u ‘nverno è longu.”

