Oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 18 al 24 novembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 18 al 24 novembre 2024: i segni migliori

1 – Toro

Sei il segno della stabilità e questa settimana Venere decide di darti una mano. Amori nuovi? Sì, grazie! Vecchi traumi? Bye-bye!

2 – Capricorno

Settimana da star del red carpet. Con Venere dalla tua, fascino e sensualità sono talmente al top che qualcuno potrebbe scambiarti per un influencer di bellezza

3 – Leone

Sei un vulcano emotivo questa settimana, ma attenzione: rischi di trasformare ogni divergenza in un'epica lotta di orgoglio

4 – Sagittario

Sei come un cavallo lanciato al galoppo: cuore appassionato e voglia di conquistare nuove terre, ma occhio ai "terzi incomodi"

5 – Scorpione

Finalmente un po' di pace in amore, dopo settimane che sembravano un romanzo drammatico. Il weekend si prospetta caldo e interessante

6 – Pesci

Il tuo cuore sembra una sinfonia incompleta: cerchi amore, ma non vuoi accontentarti di un valzer qualunque

Oroscopo, settimana dal 18 al 24 novembre 2024: i segni peggiori

7 – Vergine

Hai una voglia matta di riorganizzare il mondo, ma la vita sembra decisa a metterti i bastoni tra le ruote

8 – Ariete

Settimana da "poco ma intenso." Le stelle dicono che potresti rimettere in gioco una relazione traballante

9 – Cancro

Venere ti sta sfidando e i rapporti sentimentali sono come una zuppa riscaldata: o ci metti un po' di sale o butti tutto

10 – Acquario

Questa settimana è un po' come il meteo in primavera: emozioni a sorpresa e qualche temporale inatteso. Venere ti prepara per grandi amori e complicità future

11 – Bilancia

L'amore è un puzzle confuso, e sembra che tu stia cercando i pezzi nelle tasche sbagliate. Lascia perdere gli ex e concentrati su ciò che il futuro può offrirti

12 – Gemelli

Stai uscendo da un periodo complicato in amore. Finalmente le tensioni si stanno allentando, ma tu sei sempre pronto a complicarti la vita