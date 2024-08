Oroscopo della settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 26 agosto all’1 settembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024: i segni migliori

1 – Capricorno

Ti senti come un supereroe in pensione: lucido, pragmatico, e pronto a mettere ordine in ogni caos… VAI AL SEGNO

2 – Ariete

Hai presente quel mix di energia e determinazione che ti fa sentire invincibile? Bene, questa settimana sei tu al volante di quel razzo, pronto a fare fuochi d’artificio nella tua vita amorosa… VAI AL SEGNO

3 – Leone

Questa settimana sei pronto a ruggire in amore, ma occhio a non farlo solo per far ingelosire il tuo ex! Venere sta tornando in pista… VAI AL SEGNO

4 – Acquario

Stai finalmente recuperando quelle emozioni sincere che avevi messo nel cassetto, forse insieme ai calzini spaiati… VAI AL SEGNO

5 – Vergine

Stai tirando avanti con una determinazione invidiabile, soprattutto in amore. Le relazioni che sono sopravvissute all’estate sono ancora salde… VAI AL SEGNO

6 – Cancro

Questa settimana potrebbe presentarsi con qualche turbolenza, soprattutto in famiglia. Ma non temere, hai tutte le carte in regola per gestire la situazione… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024: i segni peggiori

7 – Toro

Settimana interessante ma con qualche nuvola all’orizzonte. In amore, le questioni di lavoro sembrano voler rubare un po’ di spazio alla tua tranquillità… VAI AL SEGNO

8 – Pesci

Le tensioni ti hanno fatto compagnia più a lungo di un vicino di casa chiacchierone. Agosto è stato tutto fuorché un paradiso… VAI AL SEGNO

9 – Bilancia

È finito il tempo delle scorribande amorose senza pensieri! Ora è il momento di fare delle scelte serie… VAI AL SEGNO

10 – Scorpione

La Luna è dalla tua parte all’inizio della settimana, quindi se sei single, alzati dal divano e vai a caccia!… VAI AL SEGNO

11 – Sagittario

Eterno esploratore dell’amore! Sei nel bel mezzo di un periodo strano, dove dire “sì” o “no” sembra più complicato di un test di logica… VAI AL SEGNO

12 – Gemelli

Agosto non è stato proprio il mese più frizzante per te in amore, eh? Qualcosa sembra non funzionare come dovrebbe e forse è il momento di voltare pagina… VAI AL SEGNO