Oroscopo Toro: settimana dal 10 al 16 giugno 2024

Le previsioni del segno

TORO – È tempo di grandi trasformazioni. La paura di cambiare ti ha bloccato negli ultimi mesi, ma ora capisci che se una storia è cambiata, è un vantaggio! Le difficoltà di coppia possono essere affrontate grazie alla tua nuova capacità critica.

Anche un allontanamento definitivo sarà più liberatorio che afflittivo. Sul lavoro, ci sono divergenze con un gruppo, ma ora si arriva a un dentro o fuori definitivo. Gestisci le tensioni con calma e prudenza. Se qualcuno non ti apprezza o non hai ottenuto risultati, non esitare a cambiare tutto, inclusa una pausa di riflessione finanziaria.

Dal punto di vista psicofisico, sei sempre un po’ vulnerabile. Potresti sentire un calo di forma all’inizio della settimana: non agitare troppo le acque.

Sei così testardo che se ti mettessero davanti un muro, ci costruiresti una porta solo per dimostrare che puoi passarci! Voto: 7 – Consiglio delle stelle siciliane: “Accura, non è ca ogne porta chiusa ha ‘na chiavi, certi porti su megghiu sbattuti!”

