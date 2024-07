Oroscopo Vergine: settimana dall’8 al 14 luglio 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Sei una macchina da guerra, ma occhio ai colpi bassi. In amore, qualche nodo del passato torna a galla e ti costringe a rivedere alcune certezze, forse perché sei troppo preso dal lavoro. Inizia un periodo combattivo e sotto pressione, ma le cose miglioreranno da metà mese. Non sottovalutare un incontro fatto in questo periodo.

Nelle coppie che hanno vissuto momenti difficili, è meglio aspettare agosto per decisioni drastiche. Sul lavoro, molti pianeti benefici ti spingono verso il successo. Anche se i risultati non arrivano subito, seminare ora porterà ottimi frutti in autunno.

Entro fine anno, con buona volontà, vedrai una crescita significativa. Il benessere è influenzato dallo stress per i problemi lavorativi e familiari. Scarica la tensione in palestra e rinasci con nuove attività.

Voto: 6.5. Consiglio delle stelle siciliane: “Lassa perdiri i pinsèri troppu seri, vai a scaricari a palestra ca jorna aùtisi.”

