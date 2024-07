Palermo, ancora roghi di rifiuti tra via Perpignano e via Siciliana

L'emergenza 'munnizza'

PALERMO- Ancora roghi di rifiuti a Palermo, tra via Perpignano e via Nina Siciliana. L’emergenza dei cassonetti stracolmi continua, dando spesso luogo a comportamenti sbagliati.

La città è sommersa dall’immondizia, si moltiplicano gli incendi. La scorsa notte le fiamme si sono levate nei quartieri Brancaccio e Sperone in viale Giuseppe di Vittorio, al villaggio Santa Rosalia in via Francesco la Fata, via San Raffaele Arcangelo, e in via Generale Vito Artale.

Il piano Rap

La Rap sta cercando di correre ai ripari, con un piano di interventi. Ieri le squadre sono intervenute in servizio notturno in via Mater Dolorosa, via Camarina, via Jack London, via Caduti sul Lavoro, via Papini, via Collodi, via Lanza di Scalea, via Castellana, tratto Leonardo da Vinci- Roccazzo, via Roccazzo, via Cartagine.