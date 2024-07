Palermo, decennale di Discrede: l’iniziativa di “Costruiamo futuro”

"Un momento di riflessione e memoria per Daniele"

PALERMO – “Con l’incontro della signora Garofalo, vedova Gnoffo a causa di un tragico incidente sul lavoro, si è concluso il programma delle attività commemorative per il decennale della scomparsa di Daniele Discrede”. Lo dice, in una nota, l’associazione “Costruiamo Futuro”.

“Questo momento, intimo e significativo, è stato dedicato a ripercorrere i drammatici eventi e le esperienze vissute, sottolineando che il diritto alla verità e alla giustizia è di pari dignità per tutti”.

L’incontro si è tenuto presso la villetta intitolata a Daniele, dove la signora Garofalo ha ricevuto un simbolico pensiero in ricordo del marito e a sostegno dei suoi figli. In questo contesto, è stata ribadita la promessa dell’associazione “Costruiamo Futuro” di continuare a promuovere, nell’autunno prossimo, una serie di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti dei lavoratori e sull’importanza della sicurezza sul lavoro.

“Questo evento ha rappresentato non solo un momento di riflessione e memoria, ma anche un impegno concreto per un futuro più sicuro e giusto per tutti i lavoratori”, dicono i promotori.