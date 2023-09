Palermo, gli incendi non si fermano: in provincia turisti evacuati VIDEO

Notte di terrore e paura. Questa mattina il rientro in struttura

PALERMO – La giornata di ieri, 22 settembre, è stata una drammatica giornata di incendi in tutta la Sicilia. Purtroppo, ancora una volta, i numerosi roghi hanno causato enormi disagi oltre che morti.

Tra coloro che hanno dovuto lasciare tutto e fuggire vi sono i turisti che occupavano l’hotel Costa Verde, la più grande struttura alberghiera di Cefalù, comune della provincia di Palermo, che è stato circondato dalla fiamme.

Gli ospiti, circa 700, sono stati trasportati al palazzetto dello sport ma è una soluzione temporanea. Il Costa Verde si trova vicino a Mazzaforno dove oggi alcuni turisti ospiti di resort sono stati evacuati via mare.

Gli incendi hanno causato disagi anche lungo le Autostrade. L’A20, nel tratto tra Cefalù e Buonfornello è chiusa da ieri, mentre ha riaperto la circolazione la Palermo-Catania.

Turisti rientrati

Dopo la notte trascorsa al palazzetto dello sport, questa mattina, gli ospiti sono rientrati in struttura questa mattina. “Il rogo continua a bruciare, ma il Costa verde è in sicurezza, i turisti sono rientrati – scrive il titolare dell’albergo Giuseppe Farinella sui social -. I vigili del fuoco, con l’aiuto dei volontari della protezione civile, hanno lavorato tutta la notte ed ora le zone in cui sorge il Costa Verde sono lontane dal fuoco e non sono più in pericolo. Il forte vento e l’erba inaridita per la calura e per mancanza di piogge, hanno alimentato gli incendi e i disagi, ma va denunciato con chiarezza – sottolinea Farinella – che i roghi sono provocati da mani fomentatrici di odio verso il creato e la popolazione: si tratta di gesti criminali, motivati da una pura logica criminale. Ai turisti ospiti del Costa Verde chiediamo perdono”.