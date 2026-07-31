Palermo, il nuovo Barbera si farà: voto favorevole del Consiglio comunale

Il rifacimento avrà un costo di circa 300 milioni di euro

PALERMO – Si è conclusa una seduta fiume del Consiglio comunale, iniziata alle 12 di ieri, giovedì 30 luglio, e terminata solamente dopo le 12 del 31 luglio, che porta alla riqualificazione dello stadio Renzo Barbera.

La riqualificazione dello stadio, che sarà finanziata dal Palermo calcio, dalla Regione e dal governo nazionale per una cifra vicina ai 300 milioni di euro, è un passaggio decisivo per la candidatura della città di Palermo a ospitare gli Europei di calcio del 2032.

Tra la maggioranza e l’opposizione gli scontri, in Aula, sono stati diversi, ma alla fine si è arrivati ad una sintesi.

Il Palermo, adesso, potrà trasmettere alla FIGC il piano per il rifacimento completo dello stadio e nei prossimi mesi si saprà se il capoluogo sarà inserito o meno tra le cinque città dell’Italia che ospiteranno dei match degli Europei.

Lagalla e Alaimo: “Passo in avanti per il futuro dell’impianto e della città”

“Esprimiamo il nostro ringraziamento alla Presidenza del Consiglio comunale, al Segretario Generale, al Ragioniere Generale, a tutti i consiglieri comunali e agli uffici dell’Ente per il lavoro svolto che ha consentito l’approvazione della delibera relativa alla nuova convenzione tra il Comune di Palermo e il Palermo FC per la riqualificazione e la gestione dello stadio Renzo Barbera“, lo dichiarano congiuntamente il sindaco Roberto Lagalla e il vicesindaco e assessore al Bilancio e al Patrimonio Brigida Alaimo.

“Desideriamo rivolgerci innanzitutto alla città e ai tantissimi tifosi rosanero perché – aggiungono – il voto espresso oggi rappresenta un passaggio di grande rilievo per il futuro dello stadio Renzo Barbera e, più in generale, per lo sviluppo della nostra città. L’approvazione della delibera consente infatti anche di rispettare le tempistiche previste per la presentazione della documentazione richiesta dalla FIGC nell’ambito del percorso di candidatura dell’impianto a Euro 2032, un’opportunità strategica che Palermo intende perseguire con determinazione nell’interesse dell’intera comunità”.

“L’atto approvato dall’Aula recepisce le integrazioni e gli approfondimenti condivisi nel corso dell’incontro svoltosi il 29 luglio tra l’Amministrazione comunale, i competenti uffici e i rappresentanti del Palermo FC, dando piena attuazione agli impegni assunti in quella sede e confermando la volontà dell’Amministrazione di definire il nuovo rapporto convenzionale in uno spirito di collaborazione, trasparenza e rispetto reciproco”.

La sottoscrizione della nuova convenzione resta subordinata alla presentazione di un nuovo Piano Economico-Finanziario (PEF) asseverato, coerente con i contenuti della delibera approvata. Tale documento costituirà il presupposto per il successivo esame e la conseguente deliberazione da parte del Comune.

“Con l’approvazione odierna – proseguono Lagalla e Alaimo – l’Amministrazione comunale e il Consiglio comunale hanno portato a compimento tutte le attività e gli adempimenti di propria competenza, nel pieno rispetto del percorso condiviso con la società e dalle scadenze fissate da FIGC e UEFA. Confidiamo che anche i successivi passaggi possano essere completati con la medesima tempestività, così da giungere alla sottoscrizione della nuova convenzione e consentire al Palermo FC di procedere con gli investimenti programmati per la riqualificazione dello stadio Barbera, nell’interesse della città, dei tifosi e della valorizzazione di un’infrastruttura strategica per Palermo”.

Tamajo: “Un passaggio importante per il futuro di Palermo”

“L’approvazione della delibera sul nuovo stadio rappresenta un passaggio importante per il futuro di Palermo e per un progetto strategico che guarda allo sviluppo della città. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al sindaco Roberto Lagalla, al consiglio comunale ea tutti coloro che, con responsabilità e spirito di collaborazione, hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato” Lo dice l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.

“Quello di oggi è un traguardo significativo, ma anche un punto di partenza. Adesso bisogna continuare a lavorare con determinazione affinché questo progetto diventi realtà, offrendo a Palermo un’infrastruttura moderna, capace di generare nuove opportunità di crescita economica, occupazionale e sociale. Continuerò a sostenere ogni iniziativa che possa contribuire allo sviluppo della nostra città, perché Palermo merita investimenti, visione e opere all’altezza delle sue potenzialità”, concludono.

M5S: “Giornata storica per Palermo”

“Quella di oggi è una giornata storica per Palermo. Con l’approvazione da parte del Consiglio comunale del progetto per il nuovo Stadio Renzo Barbera, la città compie un passo decisivo verso un futuro di crescita, sviluppo e rilancio. Come gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle abbiamo espresso convintamente voto favorevole, perché riteniamo che quest’opera rappresenti una straordinaria opportunità per Palermo. Un’infrastruttura moderna significa non solo sport, ma anche riqualificazione urbana, occupazione, investimenti, turismo e nuove prospettive economiche per l’intero territorio”, lo dichiarano i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Concetta Amella, Giuseppe Miceli e Antonino Randazzo.

“Abbiamo affrontato questo percorso con responsabilità e spirito costruttivo – aggiungono i consiglieri comunali del M5s -, mettendo al centro esclusivamente l’interesse della città. Su progetti strategici come questo riteniamo che la politica debba avere la capacità di guardare oltre gli schieramenti e lavorare per il bene comune. L’approvazione di oggi rappresenta un passaggio fondamentale anche in vista delle sfide internazionali che attendono Palermo, a partire dalla prospettiva di ospitare eventi di rilievo come Euro 2032. Adesso sarà fondamentale proseguire con rapidità, nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza, per dotare la città di uno Stadio Renzo Barbera moderno, sostenibile e pienamente integrata nel tessuto urbano“, concludono.

Milazzo (FdI): “Il nuovo Barbera sarà il simbolo del futuro della città”

“L’approvazione in Consiglio comunale dello schema di convenzione e della delibera per l’ammodernamento dello stadio Renzo Barbera rappresenta una giornata storica per Palermo. È il passaggio decisivo che consentirà alla nostra città di proseguire con determinazione il percorso verso gli Europei di calcio del 2032 e di dare finalmente una risposta alle migliaia di tifosi che da anni attendono un impianto moderno, sicuro e all’altezza della passione che accompagna i colori rosanero”, lo dichiara Giuseppe Milazzo, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale.

“In questi mesi abbiamo portato avanti un lavoro intenso, rigoroso e responsabile, con l’unico obiettivo di tutelare l’interesse pubblico e consegnare a Palermo una prospettiva concreta di crescita. Nelle ultime ore il Consiglio comunale ha dato una straordinaria dimostrazione di impegno istituzionale, lavorando per oltre 48 ore consecutive, senza interruzioni, per arrivare all’approvazione della delibera. Uno sforzo che testimonia la consapevolezza dell’importanza di questo provvedimento per il futuro della città e per tutti i tifosi che aspettavano questo momento da decenni”.

“Il nuovo Barbera sarà un’infrastruttura moderna e multifunzionale, capace di ospitare grandi eventi sportivi e internazionali, attrarre investimenti, creare occupazione e generare sviluppo economico per l’intero territorio. Sarà la casa dei tifosi del Palermo e un patrimonio per tutta la città”.

“Desidero ringraziare il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, il Presidente del Consiglio comunale, l’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo e tutte le forze politiche che, con senso di responsabilità, hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo. Un ringraziamento particolare va al Palermo FC per l’importante investimento previsto e al Governo regionale e nazionale per il sostegno alle opere. Oggi Palermo compie un passo fondamentale verso il futuro, con la consapevolezza che il nuovo Barbera potrà diventare il simbolo di una città che cresce, investe e torna protagonista sulla scena nazionale e internazionale”.

Anello: “Straordinario investimento per la città”

“L’approvazione della delibera sullo stadio Renzo Barbera è l’ultimo tassello di un iter amministrativo lungo e complesso che dà oggi la possibilità alla città di presentare alla Federazione italiana giuoco calcio e poi di conseguenza alla Uefa la documentazione necessaria per candidare Palermo a Euro 2032. E’ un risultato storico, frutto di un lavoro di squadra che in soli dieci mesi ha prodotto praticamente un miracolo. La riqualificazione dello stadio, progetto da 380 milioni di euro, darà un volto nuovo sia all’impianto di viale del Fante che alle aree circostanti, garantendo sviluppo economico e lavoro per i prossimi anni. Uno straordinario investimento per il futuro della città, un sogno che si realizza per i palermitani. Ringrazio il sindaco Lagalla, i colleghi assessori, i consiglieri comunali, il Palermo FC, il presidente della Regione Schifani, gli uffici tecnici comunali e i vari enti che hanno rilasciato i pareri. Ce l’abbiamo fatta. Palermo cresce con lo sport”, lo dichiara l’assessore allo sport Alessandro Anello.

Tantillo: “Il Consiglio comunale ha dato una risposta concreta nell’interesse di Palermo”

“Quella di oggi è una giornata importante per Palermo. Il Consiglio comunale, in tutte le sue componenti, ha dimostrato ancora una volta di saper svolgere un ruolo centrale, sia sul piano amministrativo sia su quello politico, nell’interesse della città. Il risultato raggiunto rappresenta un’opportunità significativa per Palermo, che riconosce nello sport di eccellenza e nella sua squadra di calcio un importante motore di sviluppo, capace di generare crescita economica, occupazione e nuove prospettive per il territorio”, lo dichiara il presidente del consiglio comunale di Palermo Giulio Tantillo.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli Uffici comunali per il prezioso lavoro svolto, così come al Segretario generale e al Ragioniere generale, che hanno garantito, con professionalità, competenza e rigore istituzionale, il corretto svolgimento dell’iter e il pieno supporto ai lavori del Consiglio comunale. Ringrazio, inoltre, l’Amministrazione comunale per aver posto le basi di questo importante risultato e tutti i gruppi consiliari che, con senso di responsabilità e spirito costruttivo, hanno contribuito all’approvazione del provvedimento. Ciascuno ha offerto il proprio apporto in termini di idee, proposte e soluzioni, consentendo di arrivare a un testo equilibrato, capace di rispondere alle aspettative dei tifosi, del Palermo FC e dell’intera comunità palermitana”, ha concluso.

Russo (FdI): “Palermo attendeva da troppo tempo, ora il nuovo impianto può diventare realtà”

“Palermo attendeva da tanto, forse troppo, tempo un nuovo stadio e oggi finalmente questo obiettivo può diventare realtà. La città sarà pronta ad accogliere gli Europei del 2032 e il nuovo Renzo Barbera sarà uno stadio all’avanguardia, moderno, funzionale e in linea con tutti gli standard europei richiesti per ospitare eventi sportivi di questa portata”, lo dichiara il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Raoul Russo.

“Il nuovo stadio arriva al termine di un lungo e complesso iter amministrativo e istituzionale – aggiunge Russo – e rappresenta il risultato della giunta guidata dal Sindaco Lagalla e, in particolare grazie al lavoro portato avanti con determinazione e serietà, dell’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo, che ha creduto fin dall’inizio nella possibilità di trasformare questo progetto in realtà. Tutto questo percorso è stato reso possibile anche grazie alla disponibilità e all’importante investimento del Palermo FC, da parte della Regione Siciliana e del Governo nazionale. Un ringraziamento particolare va ai consiglieri di Fratelli d’Italia guidati dal Capo gruppo Giuseppe Milazzo, per il loro determinante operato portato avanti, così come all’intero consiglio comunale, perché si è lavorato nel solo interesse e per il bene dalla città”.

“Quello del Barbera – conclude Russo – è un progetto strategico non soltanto per lo sport, ma per l’intera città. Un nuovo stadio significa investimenti, occupazione, turismo, eventi e una straordinaria occasione per promuovere Palermo a livello internazionale”, conclude Russo.

Figuccia (Lega): “Sogno che diventa realtà per Palermo”

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione della delibera che prevede la riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera, un atto che trasforma finalmente un sogno in realtà e che restituisce ai palermitani la prospettiva concreta di un impianto moderno, all’altezza della storia e delle ambizioni della nostra città. È stato un percorso lungo e complesso, un vero e proprio cammino a ostacoli, che ha richiesto oltre 24 ore di lavoro in Aula, di confronto, approfondimenti e senso di responsabilità da parte del Consiglio comunale. Non sono mancate le criticità, ma alla fine ha prevalso la volontà di raggiungere un risultato atteso da anni da migliaia di tifosi e da intere generazioni di palermitani“, lo dichiara Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

“Questo voto restituisce dignità al sogno di chi ha sempre immaginato un Renzo Barbera rinnovato, moderno e capace di rappresentare Palermo ai massimi livelli, anche in vista delle grandi opportunità legate a Euro 2032. Oggi non celebriamo soltanto l’approvazione di un atto amministrativo, ma il primo passo verso una nuova stagione per il nostro stadio e per tutta la città. Ringrazio quanti hanno lavorato affinché si arrivasse a questo traguardo, dagli uffici comunali ai consiglieri, fino a tutti coloro che hanno contribuito con serietà e impegno alla definizione di un provvedimento così importante. Palermo aveva bisogno di una scelta coraggiosa: oggi quella scelta è diventata realtà”.

Leto (FdI): “Biglietti omaggio destinati a scuole, associazioni e piccoli tifosi rosanero”

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, dell’ordine del giorno che ho presentato come prima firmataria e che impegna l’Amministrazione Lagalla a rinunciare ai biglietti omaggio e ai posti riservati in tribuna autorità ai consiglieri comunali e agli assessori, affinché questi siano assegnati a scuole, associazioni e realtà del territorio”, lo dichiara Teresa Leto, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, al termine della seduta di Consiglio comunale che ha portato all’approvazione della delibera per il rifacimento dello Stadio Renzo Barbera.

“Si tratta – aggiunge – di una scelta che afferma un principio semplice ma importante: i privilegi delle istituzioni possono diventare opportunità per la comunità. Rinunciando ai nostri posti, non graveremo sul Palermo e sul City Football Group con ulteriori richieste di biglietti omaggio, ma metteremo a disposizione quelli già assegnati alle istituzioni, trasformandoli in un’occasione di inclusione e partecipazione. L’immagine più bella è quella dei piccoli tifosi rosanero che potranno assistere a una partita del Palermo dalla tribuna autorità, vivendo un’emozione che resterà nei loro ricordi”, conclude.

Giaconia: “Passaggio fondamentale, Palermo candidata a Euro 2032”

“L’approvazione in Consiglio comunale della delibera sulla convenzione per lo stadio “Renzo Barbera” segna un passaggio fondamentale: dà ufficialmente il via alla candidatura di Palermo per Euro 2032 e avvia il percorso di riqualificazione dell’impianto. Da cittadino e tifoso, sono orgoglioso di aver votato a favore di un atto che trasforma un grande sogno in una prospettiva concreta. Da consigliere d’opposizione, sono consapevole della responsabilità assunta insieme ai colleghi, ma far politica significa proprio questo: avere il coraggio di compiere scelte coraggiose per il bene della collettività”, lo dichiara Massimiliano Giaconia, consigliere comunale del gruppo Misto.

“La candidatura a Euro 2032 non ha colore politico ed è un’opportunità che va ben oltre lo sport -aggiunge – Investire sullo stadio significa investire sul futuro della città, con ricadute positive sul piano economico, sociale e turistico, rilanciando il ruolo di Palermo a livello nazionale e internazionale. Ora che le istituzioni hanno fatto la propria parte, auspico che anche il Palermo FC compia l’ultimo sforzo sul campo: la città e i tifosi meritano di tornare al più presto nel campionato di Serie A”.

Canzoneri (FdI): “Confronto lungo, orgogliosa di quanto fatto”

“È stato un confronto lungo, complesso e a tratti difficile, ma quando si tratta del futuro di Palermo il senso di responsabilità deve prevalere su tutto. Ringrazio tutti coloro che, con spirito costruttivo, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato“, lo dichiara la consigliera comunale di FdI Germana Canzoneri.

“Da tifosa del Palermo e da consigliere comunale, sono orgogliosa di aver preso parte a una giornata che resterà nella storia della nostra città. Per oltre 24 ore siamo rimasti in Aula, senza fermarci, perché quando Palermo chiama è nostro dovere esserci. E noi c’eravamo. Adesso inizia la fase più importante: trasformare questa straordinaria opportunità in realtà, affinché Palermo possa finalmente avere uno stadio moderno, sicuro e funzionale, all’altezza delle ambizioni della città, e possa candidarsi concretamente a ospitare gli Europei di calcio UEFA EURO 2032, con tutte le opportunità di crescita, sviluppo e prestigio internazionale che questo importante traguardo comporta”.