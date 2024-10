Palermo, in dieci si affrontano con i bastoni: arriva il daspo urbano

La rissa all'esterno di un bar

PALERMO – Il Questore di Palermo ha emesso il provvedimento “Dacur Willy” nei confronti di dieci uomini, ritenuti responsabili, di gravi condotte che hanno turbato l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il provvedimento arriva dopo una violenta rissa verificatosi lo scorso 7 ottobre quando i dieci si affrontarono all’esterno di un esercizio commerciale nel quartiere Malaspina.

I dieci hanno usato anche un bastone mettendo a repentaglio l’incolumità fisica degli altri avventori del locale e dei passanti, con gravi ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica.

Le indagini effettuate visionando le immagini registrate dai sistemi di video-sorveglianza presenti sul posto e la visione di immagini pubblicizzate nei vari social-network, hanno consentito di ricostruire le varie fasi della rissa e identificare e segnalare i dieci.

Ai destinatari della misura, il Questore ha vietato, dalle 18 alle 5 del giorno successivo, festivi compresi, l’accesso e la frequentazione sia dell’esercizio teatro degli eventi, sia dei dei locali limitrofi.

I provvedimenti della durata rispettivamente di tre anni per due di essi, due anni per tre e di un anno per cinque di essi, sono motivati dalla necessità di prevenire il verificarsi di disordini nei luoghi di maggior ritrovo della movida palermitana quali i pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento.