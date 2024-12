Sono in corso le indagini per accertare le cause

PALERMO – Un incendio è divampato la scorsa notte alla Vucciria, a Palermo. Il rogo ha danneggiato un motocarro e il prospetto dell’abitazione dove era parcheggiato il mezzo, in via dei Tintori. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. Sono in corso le indagini per accertare le cause. Leggi qui tutte le notizie di Palermo

