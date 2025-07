Palermo, le criticità di Sferracavallo: domenica una manifestazione

L'iniziativa del comitato cittadino della borgata marinara

PALERMO – Domenica prossima, a partire dalle 19 in piazza Nicola Scafidi vicino alla stazione ferroviaria di Sferracavallo, è in programma la manifestazione “Siamo in coda da quarant’anni”, organizzata per mettere in luce le criticità che affliggono la borgata marinara. Il corteo si snoderà lungo un percorso che attraverserà via Palazzotto per poi proseguire in via Nicoletti, fino in piazza Cosma e Damiano, dove si terrà un incontro pubblico.

“Durante il dibattito – spiega il Comitato cittadino permanente Sferracavallo – verranno trattati i principali temi che da anni segnano la vita della comunità di Sferracavallo, con un focus particolare su viabilità, sicurezza e infrastrutture. Riguardo al progetto della bretella di via Nicoletti, ad esempio, è assolutamente inaccettabile il continuo rinvio e la perdita di tempo da parte dell’amministrazione comunale. L’opera non è considerata una priorità per l’amministrazione, nonostante le evidenti necessità che il territorio e la comunità esprimono da anni. La situazione sta mettendo in grave difficoltà il team di progettisti, che si trova a dover affrontare ritardi ingiustificabili, ostacolando il progresso del lavoro e impedendo la redazione del progetto esecutivo, fondamentale per l’avvio della realizzazione dell’opera”.