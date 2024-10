“Picchiò un musicista che difese un’anziana”: condannato a tre anni

Dovrà risarcire la vittima, il musicista e tecnico del suono Gabriele Giambertone

PALERMO – Avrebbe aggredito un automobilista che lo rimproverò perché stava per investire un’anziana. L’imputato, Pietro Manno, è stato condannato a tre anni.

Dovrà risarcire la vittima, il musicista e tecnico del suono Gabriele Giambertone, parte civile al processo con l’assistenza degli avvocati Fausta Catalano e Mario Bellavista.

Picchiò un musicista, le indagini

I fatti avvennero nel 2020 in via Sammartino. Giambertone, molto noto in città, prese le difese della donna che rischiò di essere travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Riportò un trauma cranico, lussazioni e una lesione vertebrale. La prognosi fu di 40 giorni.

La sentenza è del giudice per l’udienza preliminare Patrizia Ferro. Il rito abbreviato ha consentito all’imputato di ottenere lo sconto di un terzo della pena.