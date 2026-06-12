Palermo, nasce uno sportello per la regolarizzazione negli alloggi Iacp

Intesa tra l'assessorato regionale alle Infrastrutture e l'Istituto

PALERMO – Protocollo d’intesa tra l’assessorato regionale alle Infrastrutture, guidato da Alessandro Aricò, L’Iacp di Palermo e la Federazione Federcasa. L’accordo segna un passo avanti a sostegno degli inquilini delle case popolari. A firmarlo, oltre ad Aricò, anche il presidente dell’Iacp, Francesco Riggio, e il presidente di Federcasa, Marco Buttieri.

L’accordo Regione-Iacp Palermo

Al centro dell’intesa c’è l’attivazione di uno sportello dedicato presso la sede dell’Iacp, pensato per accogliere i delegati del Caf e supportare gli inquilini nella regolarizzazione della propria posizione abitativa. Sono numerose, infatti, le richeiste dir regolarizzazione contrattuale presentate ai sensi della legge regionale 8 del 2018, così come le domande di voltura per i familiari conviventi dopo il decesso dell’assegnatario.

Lo sportello sarà gestito dal personale del progetto ‘Servizi specifici di raccolta ed elaborazione dati per le politiche dell’abitare’, finanziato dall’assessorato e affidato per il secondo anno consecutivo a Federcasa. “Una scelta che conferma l’impegno costante della Regione nel sostenere l’Iacp con strumenti operativi, procedure dedicate e personale qualificato”, dice una nota. “Con questo protocollo continuiamo a lavorare per semplificare la vita dei cittadini e per restituire ordine ed efficienza alla gestione del patrimonio abitativo pubblico”, prosegue la nota.

Aricò: “Supporto concreto alle famiglie”

“In questi anni abbiamo voluto e concertato una serie di interventi per il settore Casa che oggi ci permettono di raggiungere risultati più che soddisfacenti – osserva Aricò -, dal supporto agli Iacp fino alla semplificazione delle procedure di regolarizzazione, passando per il sostegno concreto alle famiglie che vivono negli alloggi popolari. Nonostante questi traguardi, non ci fermiamo: continueremo a cercare nuove soluzioni, nuove applicazioni e nuove formule capaci di rispondere sempre meglio alle esigenze del settore e dei cittadini siciliani”.