Palermo, nuovo assetto societario: il 4 luglio la conferenza stampa

La società rosanero ha programmato l'evento

1' DI LETTURA

PALERMO – Manca solo l’ufficialità, ma la firma per la cessione societaria del club rosanero alla holding del City Group c’è stata. A tal proposito, il Palermo ha programamto per lunedì 4 luglio alle ore 11:00 una conferenza stampa al “Renzo Barbera”, proprio riguardo al nuovo assetto societario del Club. Le novità in merito alla nuova proprietà della squadra del capouogo siciliano verranno dunque rese note proprio durante questo incontro con la stampa.