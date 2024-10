Palermo, proclamato lo stato di agitazione all’ospedale Civico

No alla proposta di stabilizzare part-time al 41 percento degli operatori socio-sanitari

PALERMO – “La rsu e le organizzazioni sindacali respingono la proposta della direzione generale di procedere alla stabilizzazione part-time al 41 percento degli operatori socio-sanitari attualmente in forza con contratto precario”. È quando dichiarato le segreterie sindacali della Uil, Cgil, Cisl, Fials, Nursind e Nusing Up che stamane hanno indetto assemblea presso l’Arnas Civico, a Palermo.

“Una soluzione che sarebbe drastica in quanto almeno 80 operatori socio-sanitari rimarrebbero senza lavoro”, aggiungono.

“Chiediamo, piuttosto, la stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di tutti gli aventi diritto e il rinnovo di tutti i contratti in scadenza. Inoltre, diciamo di no al reclutamento con contratti di lavoro flessibile, in regime libero professionale e cococo, inammissibili nella sanità pubblica”, si legge ancora nella nota.

“Resta prioritario avviare una ricognizione generale e conseguentemente, procedere con celerità alla stabilizzazione di tutti i profili sanitari, tecnici e amministrativi”.

I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione chiedendo “una convocazione urgente presso il prefetto di Palermo al fine di mediare e raffreddare la vertenza sindacale, riservandosi di proclamare lo sciopero dei lavoratori, nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente”.