Palermo, Valente pronto a firmare il rinnovo di contratto

L'ex Carrarese sarà ancora protagonista con i colori rosanero

1' DI LETTURA

PALERMO – Continua insieme il percorso del Palermo e di Nicola Valente. L’esterno classe ’91, considerato un vero e proprio pupillo di mister Baldini, sta per rinnovare il contratto con il club di viale del Fante e firmerà un contratto di un anno con scadenza, dunque, il 30 giugno 2023.

Il contratto dell’ex Carrarese, così come quello di diversi compagni, è scaduto lo scorso 30 giugno ma il calciatore ha dato assoluta precedenza al club rosanero, che in questi giorni era impegnato nel passaggio di proprietà al City Group. Conclusa la trattativa per il passaggio di proprietà il Ds Renzo Castagnini si è messo subito al lavoro per la costruzione della squadra che affronterà il campionato di Serie B.

Valente, che con il Palermo ha collezionato 75 presenze, 14 gol e 13 assist, indosserà ancora la maglia rosanero la prossima stagione e tra qualche giorno sarà in città che per preparare la prossima stagione con gli allenamenti che si terranno al Tenente Onorato di Boccadifalco dal 10 al 30 luglio.