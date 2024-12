Pallanuoto, il TeLiMar fa festa: Giliberti convocato al raduno del Settebello

Il presidente: "Credo che così si possano sintetizzare 36 anni di attività societaria"

Festa in casa TeLiMar Palermo dopo aver ricevuto la convocazione ufficiale per Andrea Giliberti nel primo raduno del Settebello del 2025. Il collegiale, voluto dal Ct Sandro Campagna, si terrà dal 4 all’8 gennaio allo Stadio del nuoto del Foro Italico di Roma.

Giliberti, classe ’99, miglior marcatore della squadra di pallanuoto del TeLiMar che milita in Serie A1, con 22 reti su 11 partite fin qui disputate, è frutto del vivaio del club dell’Addaura. In origine attaccante puro, col tempo e grazie al lavoro sapiente di coach Gu Baldineti, è diventato un giocatore universale.

Gran lavoratore con all’attivo undici anni di attività agonistica, in cui ha conquistato il titolo di Campione regionale Under 13 nella stagione 2010/2011 e anche in quella successiva 2011/2012. Per lui anche lo ‘storico’ Scudetto Under 15, primo per la pallanuoto maschile siciliana, a Pescara e lo Scudetto Under 17B a Palermo nella stagione 2013/2014. Quest’ultimi sono stati il preludio per la conquista della medaglia di bronzo nella finale Scudetto Under 17 di Civitavecchia nella stagione 2014/2015 e della medaglia d’argento nella Finale Scudetto Under 17 di Roma nella stagione 2015/2016.

Giliberti è entrato in pianta stabile in prima squadra dal campionato 2016/2017, in cui ha mostrato una straordinaria vena in fase offensiva. Nell’ottica di accumulare esperienza a più livelli, nel 2018, oltre a giocare un ruolo importante nella corsa verso la promozione del TeLiMar in A1, ha anche disputato il Campionato Under 20 con la Roma Nuoto. Con i laziali ha conquistato la medaglia d’argento nella Final Eight Scudetto.

Il coach del TeLiMar: “Sono davvero commosso”

Questa di gennaio 2025 sarà per il vicecapitano del TeLiMar la prima esperienza con la nazionale maggiore. Andrea Giliberti, infatti, ha partecipato a diversi raduni collegiali con le giovanili, solo sfiorando la convocazione al torneo Cukic nel 2014.

Andrea Giliberti, vicecapitano del TeLiMar, dichiara: “Sono felicissimo e allo stesso tempo emozionato per questa chiamata inaspettata. Il momento va condiviso con tutto il gruppo con cui mi alleno. Mi sento di dover ringraziare innanzitutto il mio allenatore, Gu. Senza di lui, tutto questo non sarebbe stato realizzabile. Ringrazio ovviamente anche la mia società, il TeLiMar, per il sostegno quotidiano totale di tutti questi anni. La mia famiglia, con in testa mio padre, che da quando ho iniziato non mi ha mai mollato un momento e, a dir la verità, è se possibile più emozionato di me per questa convocazione”.

Parola anche a Marco Gu Baldineti, allenatore del TeLiMar: “Sono davvero commosso. Vedere un ragazzo che con grandissimi sacrifici ha avuto una così grande crescita negli ultimi quattro anni, diventando oggi un grande giocatore universale, è per me una delle più belle soddisfazioni che ho avuto da quando sono allenatore. Bravissimo Andrea».

Marcello Giliberti, presidente del TeLiMar, ha aggiunto: “Questa convocazione premia 11 anni di costante intenso lavoro quotidiano, in cui hanno avuto un ruolo importante i tecnici delle nostre giovanili. Vittorio Schimmenti prima e Ivano Quartuccio dopo e successivamente, dalla stagione 2020/2021, coach Gu Baldineti, che gli ha fatto fare uno straordinario salto di qualità”.

“Quando ieri ho chiamato Andrea per comunicargli la sua convocazione, e lui – non aspettandosela – mi ha chiesto ‘come mai? Perché?’, io, con le lacrime agli occhi, gli ho risposto ‘perché te lo meriti’. In tutto questo credo si possano sintetizzare i 36 anni della nostra attività societaria. Sempre spinta all’inverosimile per consolidare obiettivi di vertice e per formare una nuova generazione migliore, in grado di gestire adeguatamente il nostro futuro”, ha concluso.