Pallavolo, l’Akademia Sant’Anna Messina si arrende a Macerata

Coach Bonafede: "Non abbiamo la pressione di dover andare in A1"

MESSINA – Dopo tre successi consecutivi, si ferma sul taraflex del “Banca Macerata Forum”, contro la Cbf Balducci Hr Macerata (3-1), la corsa al secondo posto di Akademia Sant’Anna – Città Di Messina. Le ragazze di coach Bonafede, già certe della terza posizione finale, complice la sconfitta al tie-break di Busto sul campo di Cremona, avrebbero potuto provare l’assalto nell’ultima giornata, reso vano dalla vittoria delle marchigiane.

Nel primo set, Akademia non pervenuta e in evidente difficoltà. Nel secondo, nonostante il passivo, le ragazze di Bonafede riescono a mantenere equilibrio in campo, perdendo poi nei momenti decisivi. Successo nel terzo set che dà una flebile speranza di rimonta alle siciliane, per poi non riuscire ad impattare nel quarto tempo a causa di qualche imprecisione di troppo.

Queste le dichiarazioni a fine gara del coach messinese Fabio Bonafede: “Non è mia abitudine cercare alibi ma, fino a ieri, quattro ragazze hanno dovuto far ricorso all’infermeria dell’aeroporto per crisi di vomito. Abbiamo trascorso una brutta notte in albergo. Oggi, tra l’altro, tra i set cercavano la toilette con grande urgenza. Direi che, nulla togliendo a Macerata che oggi ha giocato molto bene, per noi non si può parlare di pallavolo. Non abbiamo la pressione di dover andare in A1. Ci proveremo ma non era programmato. Ogni partita deve essere una gioia e cercheremo di godercele, sperando di riprenderci velocemente. Magari giocheremo nuovamente con Macerata, ma questa volta vorrei giocarmela alla pari”.

La prossima e ultima giornata del Pool Promozione (in programma sabato 30 marzo) servirà a capire chi sarà tra Talmassons e Macerata l’avversaria di Messina in semifinale. Le siciliane disputeranno, in ogni caso, il primo match al “PalaRescifina” domenica 7 aprile alle ore 17.00, il secondo fuori casa (mercoledì, 10) per poi eventualmente giocarsi la “bella”, sempre in casa, domenica 14.