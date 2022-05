Parentoni: “Voto dirà se 30 anni dopo la strage il Paese ha imparato”

Aspettiamo con preoccupazione per Palermo e per il Paese intero

“Trant’anni dopo la strage ricordiamo con dolore Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta trucidati da un commando mafioso. Nessuno potrà mai dimenticare l’autostrada sventrata, lo strazio di Rosaria Costa, le lacrime degli italiani onesti. Se il Paese ha compreso la lezione di Falcone, la sua attività di magistrato e le ragioni profonde della strage lo vedremo il prossimo 12 giugno, in occasione delle elezioni palermitane che vedono in piena attività personaggi che hanno avuto stretti rapporti con la mafia. Aspettiamo quel voto con preoccupazione, per Palermo e per il Paese intero”. Lo afferma Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, deputato M5S.