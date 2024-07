Paura in strada a Palermo, i carabinieri salvano la vita a due persone

Militari avvertiti dai passanti

PALERMO – Paura in strada ieri, domenica 7 luglio, a Palermo. Intorno alle 18 i carabinieri del Nucleo radiomobile con il suppuro dei colleghi della stazione San Filippo Neri sono intervenuti in viale Regione Siciliana all’altezza di via Sardegna.

Un uomo ha usato i cocci di una bottiglia di vetro per dei gesti autolesionistici. A dare l’allarme sono stati i passanti. I militari hanno bloccato l’emorragia prima che intervenisse il personale del 118.

Due ore prima gli equipaggi del Radiomobile e della stazione di Resuttana hanno fermato un uomo che tentata di togliersi la vita in via Praga. Alcuni residenti hanno dato l’allarme. Anche in questo caso l’intervento immediato dei carabinieri ha evitato il peggio.