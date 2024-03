La truffa fu scoperta dopo che fu fermato a bordo di una Ferrari

Per anni si è finto un gastroenterologo e chirurgo del Policlinico Gemelli di Roma, sfruttando l’omonimia con Luca Santarelli, dottore dell’ospedale. Il finto Luca Santarelli ha approfittato della situazione e ha ottenuto per anni, da diverse amanti, soldi, beni e veicoli di lusso.

Per rendere ancora più credibile la sua versione, alcune volte ha dato appuntamento al bar dell’ospedale, dove si presentava con il camice e lo stetoscopio al collo. L’uomo adesso è finito sotto processo per sostituzione di persona, falsa dichiarazione a pubblico ufficiale e falsità materiale.

Nella rete del finto medico sono finite tre donne. Tutte pensavano di avere una relazione con il medico che, per rafforzare la sua storia, ha anche creato dei profili social con foto in cui appare vestito con tanto di camice e mascherina. Nessuna si è costituita parte civile. La finzione sarebbe andata avanti tra il 2016 e il 2019.

La scoperta della falsa identità avvenne nel 2019. Santarelli fu fermato alla guida di una Ferrari e si scoprì che non era in possesso della carta di circolazione. L’auto non è sua, ma di una signora. Alcune discrasie nel racconto fatto da Santarelli imposero accertamenti. Ed è così che salta fuori come l’uomo si stesse facendo passare per un medico del Gemelli. Addirittura per convincere le sue donne di essere un dottore, si munisce di tessera (per l’accusa falsa) rilasciata dall’Ordine dei medici in cui si attesta che Santarelli sia un chirurgo. Tutti elementi utili per confondere donne conosciute su internet, come sostiene il pm Francesco Marinaro.