Policlinico di Catania, nasce il Centro di neuroriabilitazione robotica

Percorsi gratuiti nella prima fase per pazienti post ictus

CATANIA – Un nuovo Centro di riabilitazione robotica per pazienti con deficit motori e cognitivi post ictus cerebrale nasce all’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania. Le prenotazioni sono già aperte e, nella prima fase, i percorsi terapeutici saranno erogati gratuitamente.

La struttura rappresenta un avanzamento significativo nel campo della neuroriabilitazione grazie all’impiego di tecnologie di ultima generazione, con l’obiettivo di migliorare il recupero motorio e neurologico dei pazienti attraverso trattamenti innovativi e personalizzati.

Il progetto coinvolge l’Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione diretta da Michele Vecchio e si inserisce nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Particolare attenzione sarà riservata ai pazienti colpiti da ictus nei primi sei mesi dall’evento acuto, fase in cui la neuroplasticità cerebrale può favorire un recupero più efficace.

I percorsi riabilitativi prevedono l’utilizzo di esoscheletri robotici, dispositivi per la riabilitazione degli arti superiori e inferiori e piattaforme di realtà virtuale. Le tecnologie consentiranno esercizi mirati, monitoraggio costante dei progressi clinici e un maggiore coinvolgimento del paziente attraverso feedback interattivi.

Il centro sarà inoltre inserito in un programma scientifico nazionale di ricerca e prevede attività di formazione per medici, specializzandi e studenti delle professioni sanitarie.

“Le nuove tecnologie di riabilitazione robotica rappresentano una sfida e un’opportunità per il recupero neuromotorio dei pazienti e per la formazione dei professionisti sanitari”, ha dichiarato il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Giorgio Giulio Santonocito.

Nei prossimi giorni è prevista l’inaugurazione ufficiale del centro, con un evento dedicato all’innovazione nella riabilitazione neuromotoria che coinvolgerà esperti e specialisti del settore.