Policlinico di Palermo, rissa per la fila al reparto di malattie infettive

Danneggiato l'ambulatorio, intervento dei carabinieri

PALERMO – Una rissa è avvenuta nel reparto di malattie infettive all’ospedale Policlinico di Palermo dove un paziente ha picchiato un altro perché avrebbe saltato la fila.

Sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma nell’ambulatorio chiamati dai personale medico. I militari hanno denunciato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio un 31enne che poi è passato dal pronto soccorso per farsi controllare. La lite si è verificata in sala d’aspetto.

Nella colluttazione il 31 enne avrebbe fatto cadere una scrivania e il computer. I carabinieri stanno cercando l’altra persona coinvolta nella rissa.