Premio Dematté, l’operazione Plurima vince nella categoria Venture Capital

La cerimonia si è svolta giovedì 14 dicembre a Milano

MILANO – È andato a Digital Magics e CDP Venture Capital SGR, per l’operazione Plurima Servizi Assicurativi, il premio “Claudio Dematté” Private Equity of the Year 2023, nella categoria “Venture Capital“.

Il riconoscimento, giunto alla ventesima edizione, è promosso da AIFI, insieme al main partner Intesa Sanpaolo, con il supporto di EY e con la partecipazione di Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, SDA Bocconi e Borsa Italiana. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 14 dicembre a Milano.

Le categorie del premio

Quest’anno sono state selezionate 25 operazioni, realizzate da 25 investitori di private equity eventure capital, che sono state oggetto di disinvestimento tra il mese di agosto del 2022 e quello di luglio del 2023. La giuria ha selezionato un vincitore per ognuna delle categorie:

Venture Capital : investimento in capitale di rischio effettuato nelle prime fasi di vita di un’impresa (comprendente le operazioni di seed, start-up e later stage venture);

: investimento in capitale di rischio effettuato nelle prime fasi di vita di un’impresa (comprendente le operazioni di seed, start-up e later stage venture); Expansion : investimenti di minoranza finalizzati a sostenere i programmi di sviluppo di imprese esistenti;

: investimenti di minoranza finalizzati a sostenere i programmi di sviluppo di imprese esistenti; Buy Out : operazioni di acquisto di una quota di maggioranza o totalitaria dell’impresa da parte dei fondi di private equity in affiancamento con il management (comprende anche operazioni di Replacement);

: operazioni di acquisto di una quota di maggioranza o totalitaria dell’impresa da parte dei fondi di private equity in affiancamento con il management (comprende anche operazioni di Replacement); Big Buy Out : operazioni di Buy Out con un ticket di investimento superiore a 300 mln euro;

: operazioni di Buy Out con un ticket di investimento superiore a 300 mln euro; Infrastrutture: acquisizione di partecipazioni di controllo in infrastrutture, spesso relative a sistemi di trasporto e comunicazione, impianti idrici ed energetici e istituzioni pubbliche, incluse scuole e case di cura. Si possono classificare in due macrocategorie: greenfield e brownfield.

I due finalisti per la categoria Venture Capital erano: Digital Magics e CDP Venture Capital SGR per l’operazione Plurima Servizi Assicurativi, piattaforma italiana per intermediari assicurativi indipendenti;

EUREKA! Venture SGR, BlackSheep MadTech Fund, per l’operazione Roibox, piattaforma SaaS di ottimizzazione per incrementare le performance nelle campagne pubblicitarie digitali.

A proposito di Plurima

La giuria ha scelto di premiare Digital Magics e CDP per l’operazione Plurima Servizi Assicurativi. Plurima nasce nel 2018, a Palermo, grazie ad una intuizione sulla mancanza di una piattaforma tecnologica che potesse soddisfare le mutate esigenze del mercato assicurativo italiano.