Quanto inquiniamo con un messaggio su WhatsApp o un film su Netflix: i dati

Un’analisi del Guardian ha calcolato quanti dati consumiamo in media durante la giornata

ROMA – Quanta energia consumiamo e quanto inquiniamo quando mandiamo una mail, un messaggio WhatsApp, oppure quando guardiamo un video su YouTube, effettuiamo una ricerca su Google, o magari una videochiamata ecc….

Secondo uno studio condotto da Zero Waste Scotland la nostra attività online genera in media 8,62 kg di CO₂ a settimana.

Quanto consumiamo davvero

Un’analisi del Guardian ha calcolato quanti dati consumiamo in media durante la giornata e quale potrebbe essere l’impronta di carbonio della nostra vita online. Questa la lista dei servizi digitali più utilizzati:

Per ascoltare un podcast si consumano tra i 20-100MB l’ora. Un film su Netflix “costa” 3 GB all’ora in HD. Va molto meglio per un messaggio di testo WhatsApp per il quale consumiamo tra uno e 5KB. La chiamata vocale WhatsApp tra i 400KB-1MB al minuto, per la videochiamata invece tra i 2.5-15 MB al minuto.

Ricerca media pre-AI di Google genera un consumo di 500KB per una ricerca basata su testo. Per inviare una e-mail consumiamo circa 75KB. Per scaricare un album su Spotify consumiamo circa 72 MB per un album di un’ora.