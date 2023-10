Ragusa, i Nas scoprono 40 kg di pesce conservato male in un resort

Il servizio dei militari durante le vacanze

RAGUSA – Avrebbero ospitato un numero di anziani e disabili maggiore rispetto al massimo consentito. In questo modo avrebbero ridotto gli spazi per gli altri. Per questa ragione i carabinieri del Nas hanno segnalato alcune strutture socio-assistenziali. Nello specifico, l’irregolarità consisterebbe nell’“ampliamento arbitrario della capacità ricettiva”.

Il piano dei Nas

La segnalazione rientra nell’articolato piano di controllo sviluppato sull’intero territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute d’intesa con il Ministero della Salute. L’obiettivo era intervenire per verificare il rispetto della qualità e della sicurezza dei servizi offerti durante le vacanze. Controlli che sono passati dalle attività ricettive per anziani ai villaggi turistici, dagli stabilimenti termali fino ai centri benessere.

Il resort

In un resort della provincia di Ragusa sono stati sequestrati oltre 40 chili di prodotti ittici tenuti in pessimo stato di conservazione e pronti per essere somministrati all’utenza. E 50 chili di merce sprovvista di documentazione attestante l’origine. Per questo sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 12 mila euro.

Le etichette

A Modica sono stati sequestrati 30 chili di alimenti senza etichette in un ristorante. E unaltro esercizio commerciale è stato chiuso per “precarie condizioni igienico sanitarie della cucina”, e per la “mancata registrazione dei locali del ristorante”. In questo caso sono state elevate multe per 4.400 euro.