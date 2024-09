Regione, il valzer delle nomine: nuovo direttore amministrativo al Cefpas

L'ente di formazione del personale sanitario

PALERMO – Non solo aziende sanitarie e ospedaliere. Il valzer di nomine in corso riguarda anche il Cefpas, ambitissimo centro regionale per la formazione del personale sanitario. Ora c’è un nuovo direttore amministrativo: Pietro Maria Testaí.

Alla guida del centro, che dopo una recente modifica di legge è diventato a tutti gli effetti un ente del sistema sanitario regionale, c’è il direttore Roberto Sanfilippo, nominato durante l’era Musumeci e confermato dal governo Schifani. È lui che nel febbraio di quest’anno ha dato il via al procedimento per la nomina del direttore amministrativo.

A dire il vero era stato emanato anche un avviso per assegnare anche l’altra poltrona operativa del Cefpas, disella del direttore della formazione, ma è stato o ritirato in autotutela da Sanfilippo. Bisognerà rifare tutto da capo.

L’iter per il direttore amministrativo, invece, è arrivato al traguardo. Quattro gli idonei individuati dalla commissione: Alessandro Mazzara, Salvatore Arena, Salvatore Lombardo e Testaí che ha vinto.

Teataí lavora formalmente all’Ispra (Istituto superiore protezione e ricerca ambientale) ma dal 2008 ottiene incarichi di direzione amministrativa all’Arpa e all’Irccs Bonino Pulejo di Messina.