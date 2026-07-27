Regione Siciliana, personale in distacco alla Procura di Catania

Protocollo Schifani-Curcio per rafforzare gli uffici giudiziari

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La Regione Siciliana potrà distaccare temporaneamente proprio personale amministrativo alla Procura distrettuale di Catania con l’obiettivo di accrescere l’efficacia e l’efficienza dei servizi rivolti a cittadini e imprese. È quanto prevede il protocollo d’intesa firmato oggi a Palazzo d’Orléans dal presidente della Regione, Renato Schifani, e dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Francesco Curcio.

«Questa intesa – ha dichiarato Schifani – si innesta nel solco della leale e proficua collaborazione istituzionale tra la Regione e gli uffici giudiziari delle procure dell’Isola. L’amministrazione regionale viene incontro alle esigenze di personale della Procura di Catania per agevolare il miglior funzionamento dell’apparato giudiziario. È un accordo particolarmente importante, tenuto conto della realtà territoriale del circondario di Catania, dove ai servizi per i cittadini si sommano quelli per le numerose attività produttive e professionali presenti».

Soddisfazione è stata espressa anche dal procuratore Curcio: «Questo protocollo consentirà alla Procura di Catania, grazie al supporto di personale fornito dalla Regione, di garantire un servizio più rapido ed efficiente per cittadini, professionisti e imprenditori».

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L’intesa avrà una durata di quattro anni. In base al protocollo, la Procura distrettuale di Catania presenterà alla Regione i progetti corredati dalle richieste di assegnazione di personale amministrativo. I dipendenti regionali che risponderanno agli avvisi di disponibilità potranno essere destinati agli uffici giudiziari per un periodo di 12 mesi, rinnovabile.

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