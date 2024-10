Rifiuti, Faraone attacca Schifani ‘commissario’. Muro dei deputati di FI

Rispondono Vitrano, D'Agostino e Intravaia

PALERMO “Rifiuti, nominare commissario il Presidente della regione Schifani, colui che invece doveva essere commissariato per incapacità manifesta, è quanto di più deleterio il governo nazionale potesse fare”.

Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera, attacca il governatore siciliano intervenendo durante la discussione sul Dl Omnibus. Immediata l’alzata di scudi degli esponenti di Forza Italia.

Rifiuti, la rispota di Vitrano

Il primo a rispondere all’esponente di Italia Viva è Gaspare Vitrano (FI), presidente della III commissione dell’assemblea regionale: “Mi dispiace che l’onorevole Faraone sembri ignorare che è la nomina dei Presidenti delle regioni quali commissari straordinari la prassi consolidata, non solo sul tema dei rifiuti, quando si tratta di approvare interventi che richiedono allo stesso tempo velocità di esecuzione, programmazione su vasta scala, coordinamento con gli enti territoriali interessati”.

“Sul tema specifico poi – aggiunge Vitrano – nulla può essere contestato al governo Schifani che ha ereditato una situazione critica sotto il profilo gestionale e dell’impiantistica e che, a partire dallo sblocco dei lavori per la settima vasca di Bellolampo e la gestione dell’emergenza per le note vicende di Valanghe d’inverno, ha affrontato situazioni di crisi, dando risposte nell’immediato e gettando le basi per un rilancio dell’impiantistica che risolva per sempre il problema della gestione dei rifiuti in Sicilia”.

Interviene Intravaia

Marco Intravaia, deputato regionale di Forza Italia non le manda a dire e bolla le parole di Faraone come uno “strumentale attacco al Governatore che sta amministrando bene, una ricerca di visibilità per accreditare Italia Viva – che ancora non ha ancora capito cosa fare da grande – agli occhi del PD”.

“Il capogruppo di Italia Viva alla Camera – sostiene Intravaia – più che scagliarsi ingiustamente contro Schifani farebbe bene a risolvere la contraddizione che c’è nel suo partito: governa con il centrodestra a Palazzo delle Aquile oppure si trova all’opposizione alla Regione?”.

E ancora, insiste Intravaia: “Una tale ambiguità politica richiede chiarimenti immediati, soprattutto per il bene della trasparenza verso i cittadini palermitani, che meritano di sapere con chiarezza da quale parte si schierano i loro rappresentanti”.

D’Agostino: “Il linguaggio di Faraone tradisce frustrazione”

“Il Presidente della Regione Schifani – dice il deputato regionale Nicola D’Agostino di Forza Italia – sta spendendo tutta l’autorevolezza conquistata in decenni di ruoli istituzionali ricoperti a Roma per affrontare e finalmente risolvere annosi problemi che dovranno e potranno fare la differenza per far progredire la Sicilia”.

“Sui rifiuti poi – continua – ci sono state dormite colossali da parte di tutte le parti politiche: Schifani assume su di sé enormi responsabilità che potrebbe risparmiarsi, delegandole ad altri. In questo modo, se non raggiungesse taluni obiettivi, attirerà su se stesso tutte le critiche. Questo è un comportamento da vero capo di governo”.

D’Agostino conclude parlando del “vero rischio, che corre l’opposizione che dovrebbe sì criticare ma mai cadere nella banalità dell’insulto, è che si raggiungano presto tanti, straordinari e inaspettati successi. E questo per molti è frustrante”.