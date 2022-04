Rifiuti, Sinistra Italiana contro Bonaccorsi: “Difesa patetica”

Giolì Vindigni e Pierpaolo Montalto sconfessano le parole del sindaco facente funzioni.

Catania – “Patetico ripetere che la colpa dei i rifiuti in strada e’ della saturazione della discarica di Lentini, perché se Catania, come tante altre grandi città, conferisse in discarica il 20/30 % dei rifiuti anziché l’85%, la discarica di Lentini non sarebbe satura”. Lo affermano in una nota il segretario cittadino e quello provinciale di Sinistra Italiana Gioli’ Vindigni e Pierpaolo Montalto commentando la riposta data ieri dal sindaco facente funzioni di Catania Roberto Bonaccorsi al cantante Samuele Bersani che aveva affermato durante un concerto in citta’: “vengo sempre molto volentieri ma devo dirvelo: non ho mai visto la citta’ cosi’ sporca”.

Sinistra Italiana chiede al ‘sindaco sospeso’ Pogliese di “mettere fine a questa infinita telenovela e di rassegnare finalmente le dimissioni”. Per Vindigni e Montalto “la patetica difesa del vicesindaco facente funzioni Bonaccorsi in risposta alla constatazione fatta dal cantante e’ la rappresentazione plastica del fallimento dei 4 anni di amministrazione Pogliese”.

“Patetico perche’ il governo Musumeci, a cui e’ imputabile la mancata approvazione di un piano rifiuti-. sottolineando – e’ guidato dalla stessa maggioranza della giunta Bonaccorsi/Pogliese. Patetico dover spiegare ogni volta a chiunque ponga il problema che il vicesindaco facente funzioni ‘opera con gli stessi poteri del sindaco’ perche’ rimane il fatto, incontrovertibile, che Bonaccorsi non e’ il sindaco di Catania“.